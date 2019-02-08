Son Dakika Haberleri: Batman'da Kumar Operasyonu

Batman'da Kumar Operasyonu

1 saat önce

Batman'da düzenlenen kumar operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

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Batman'da düzenlenen kumar operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Batı Raman kara yolundaki iş yerine operasyon düzenlendi.

İki iş yeri sahibinin gözaltına alındığı operasyonda kumar oynadığı belirlenen 60 kişiye toplam 19 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

Ekipler tarafından 2 kumar makinesi ve 2 televizyon ile kumarda kullanılan malzemelere el konuldu.

Son 3 ayda 244 kişi hakkında işlem

Bu arada, İl Jandarma Komutanlığınca son 3 ayda il genelinde düzenlenen kumar operasyonlarında 12 şüpheli hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldığı, 232 kişiye kumar oynadıkları gerekçesiyle 49 bin 855 lira idari para cezası uygulandığı, 7 işletmenin mühürlendiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:33 Kaynak: AA

Jandarma, Batman, Güncel
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