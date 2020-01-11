Batman'da kumar oynadıkları iddiasıyla 32 kişiye para cezası verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da kumar oynadıkları iddiasıyla 32 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Batman'da kumar oynadıkları iddiasıyla 32 kişiye para cezası verildi

6 saat önce

Batman'da kumar oynadıkları iddia edilen 32 kişiye para cezası uygulandı.

Batman'da kumar oynadıkları iddiasıyla 32 kişiye para cezası verildi, System.String[]

Batman'da kumar oynadıkları iddia edilen 32 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, merkez Karayön köyünde daha önce mühürlenen mekan içerisinde tombala oynatıldığını tespit etmesi üzerine operasyon düzeledi.

Operasyonda, işletme sahibi bir kişiye mühür sökme ve kumar oynatmak, 32 kişiye de kumar oynama suçundan idari para cezası uygulandı.


İşletmede yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 9 mermi ele geçirildi, kumar oynamada kullanılan malzemelere el konuldu.

Jandarma, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:02 Kaynak: AA
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