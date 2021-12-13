Batman'da kumda kavrulan leblebi ilgi görüyor - Son Dakika

Batman'ın Gercüş ilçesinde evlerde meşe külüyle kaynatılıp, odun ateşinde sıcak kumla kavrularak imal edilen leblebi talep görüyor.

İlçedeki birçok evde, leblebi, meşe külüyle kaynatılıp, odun ateşinde sıcak kumla kavrularak imal ediliyor.

Nohudu tencerelerde kaynattıktan sonra ısınan kumda kavuran vatandaşlar, daha sonra elekten geçirerek leblebiyi kumdan arındırıyor.

Bazı vatandaşlar bu leblebiyi kendi tüketimleri için hazırlarken birçok aile de bu leblebinin satışı ile bütçelerine katkı sağlıyor.