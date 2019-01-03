Batman'da "Kur'an-ı Kerim" Şöleni
2 saat önce
Batman İl Müftülüğüne bağlı Hüseyniye Kuran Kursunda, "Kur'an-ı Kerim" şöleni düzenlendi.
Batman
İl Müftülüğüne bağlı Hüseyniye Kuran
Kursunda, "Kur'an-ı Kerim" şöleni düzenlendi.
Kursta eğitim gören 5-6 yaş grubu 12 öğrencinin Kuran-ı Kerim'i okumaya geçmesi dolayısıyla bir kafede gerçekleştirilen programda, çocuklar ilahiler seslendirdi.
İl Müftü Vekili Ahmet Duran, yaptığı konuşmada, çocukların Allah'ın emaneti olduğunu aynı zamanda onları geleceğin de güvencesi olarak gördüklerini söyledi.
"Çocuklarımıza dini eğitimi çok küçük yaşta vermek zorundayız. Dinimize göre bu yaştaki çocuklarımızın zihinleri çok açık. Onlara doğru bilgileri vermek, dini ve milli değerlerimizi öğretmek bizim asli görevimizdir. Bunu için de Diyanet İşleri
Başkanlığımız özellikle son yıllarda 4-6 yaş grubuna her yerde sınıflar açmaktadır." diyen Duran, velilerden de bu konuda duyarlılık beklediklerini aktardı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:25 Kaynak: AA
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