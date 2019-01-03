Son Dakika Haberleri: Batman'da "Kur'an-ı Kerim" Şöleni

Batman'da "Kur'an-ı Kerim" Şöleni

2 saat önce

Batman İl Müftülüğüne bağlı Hüseyniye Kuran Kursunda, "Kur'an-ı Kerim" şöleni düzenlendi.

Batman'da
Batman İl Müftülüğüne bağlı Hüseyniye Kuran Kursunda, "Kur'an-ı Kerim" şöleni düzenlendi.

Kursta eğitim gören 5-6 yaş grubu 12 öğrencinin Kuran-ı Kerim'i okumaya geçmesi dolayısıyla bir kafede gerçekleştirilen programda, çocuklar ilahiler seslendirdi.

İl Müftü Vekili Ahmet Duran, yaptığı konuşmada, çocukların Allah'ın emaneti olduğunu aynı zamanda onları geleceğin de güvencesi olarak gördüklerini söyledi.

"Çocuklarımıza dini eğitimi çok küçük yaşta vermek zorundayız. Dinimize göre bu yaştaki çocuklarımızın zihinleri çok açık. Onlara doğru bilgileri vermek, dini ve milli değerlerimizi öğretmek bizim asli görevimizdir. Bunu için de Diyanet İşleri Başkanlığımız özellikle son yıllarda 4-6 yaş grubuna her yerde sınıflar açmaktadır." diyen Duran, velilerden de bu konuda duyarlılık beklediklerini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:25 Kaynak: AA

Müftü, Kuran-ı Kerim, Batman, Kültür Sanat
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