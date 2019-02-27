Son Dakika Haberleri: Batman'da Kura Çekimi

Batman'da Kura Çekimi

2 saat önce

Batman'da İşKur aracılığıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne alınacak personel için kura çekimi yapıldı.

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Batman'da İşKur aracılığıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne alınacak personel için kura çekimi yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda yapılan kura çekiminde, il müdürlüğünün çeşitli birimlerinde çalıştırılmak üzere alınacak 13 personel için kura çekimi yapıldığını söyledi.

Eren, personel alımının noter huzurunda halka açık olarak gerçekleştirildiğini belirterek, "Hayırlı olsun." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:41 Kaynak: AA

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