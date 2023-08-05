Batman'da Kuru Otların Yakılması Sonucu Yangın: 73 Yaşındaki Vatandaş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da Kuru Otların Yakılması Sonucu Yangın: 73 Yaşındaki Vatandaş Hayatını Kaybetti

05.08.2023 17:44

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Vergili köyünde, 73 yaşındaki bir vatandaş bahçede biriken kuru otları yakmaya çalışırken alevlerin üzerine sıçraması sonucu yanarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan vatandaşın cansız bedeni otopsi için başka bir hastaneye sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

Batman'ın Gercüş ilçesinde bahçede biriken kuru otları yakmaya çalışırken bir anda ateşin etrafını sarmasıyla alevlerin üzerine sıçraması sonucunda yanan 73 yaşındaki bir vatandaş yanarak can verdi.

Üzücü olay, Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Vergili (Becirman) köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendine ait üzüm tarlasına giden 73 yaşında A.G. isimli vatandaş, üzüm bağında bulunan bazı kuru otları toplayıp ardından yaktı. Kuru otların ateşi bir anda etrafa sıçrayınca talihsiz vatandaş alevlerin içinde kaldı. Vücudunun bir kısmında yanıklar oluşan 73 yaşındaki A.G., olay yerinde hayatını kaybetti. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla cansız bedeni önce Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılan A.G., otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Kuru Otların Yakılması Sonucu Yangın: 73 Yaşındaki Vatandaş Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
18:43 Sahalara yeniden inan Kılıçdaroğlu, elindeki Türk parasıyla vatandaşlara seslendi: Asıl zammı seçimden sonra göreceksiniz
18:39 Kılıçdaroğlu, elindeki 200 TL'lik banknotla vatandaşlara seslendi: Asıl zammı seçimden sonra göreceksiniz
18:21 Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi ile transfer görüşmelerini tamamlıyor
18:17 Dananın kuyruğu kopuyor! Fenerbahçe, Ekambi için son kez masaya oturacak
18:17 Cem Garipoğlu'nun kız kardeşinin paylaşımı tartışmalara neden oldu
18:13 Cem Garipoğlu'nun kardeşinin yaptığı iddia edilen paylaşım ortalığı ayağa kaldırdı
17:37 Kılıçdaroğlu, Erzincan'a özel jetle gitti
17:33 Mustafa Sarıgül, "Erzincan'a can geldi" diye paylaştı! Herkes "özel jet" detayına takıldı
17:34 İtalya maçına damga vurdu! Ömer Faruk Yurtseven tarihe geçti
17:30 İtalya maçına damga vurdu! Ömer Faruk Yurtseven tarihe geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2023 19:02:06. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'da Kuru Otların Yakılması Sonucu Yangın: 73 Yaşındaki Vatandaş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement