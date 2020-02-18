Batman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Kurumsal Temsil ve Protokol Yönetimi" konulu konferans düzenlendi.

2023 Eğitim Akademileri kapsamında İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen programda protokol ve kurumsal nezaket kuralları uzmanı İhsan Ataöv sunum yaptı.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ile kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.