Batman'da "Kurumsal Temsil ve Protokol Yönetimi" konulu konferans - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da 'Kurumsal Temsil ve Protokol Yönetimi' konulu konferans - Son Dakika

Batman'da "Kurumsal Temsil ve Protokol Yönetimi" konulu konferans

7 saat önce

Batman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Kurumsal Temsil ve Protokol Yönetimi" konulu konferans düzenlendi.

Batman'da

Batman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Kurumsal Temsil ve Protokol Yönetimi" konulu konferans düzenlendi.

2023 Eğitim Akademileri kapsamında İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen programda protokol ve kurumsal nezaket kuralları uzmanı İhsan Ataöv sunum yaptı.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ile kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:16 Kaynak: AA
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