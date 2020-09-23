Batman'da kuş sürüsüne çarpan yolcu uçağı kalkmadı - Son Dakika

Batman'da kuş sürüsüne çarpan yolcu uçağı kalkmadı

İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, kalkış sırasında kuş sürüsüne çarpınca oluşan teknik arıza nedeniyle havalanamadı.

BATMAN- İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, kalkış sırasında kuş sürüsüne çarpınca oluşan teknik arıza nedeniyle havalanamadı. Batman Havaalanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na saat 14.45'te uçuş hazırlığı yapan Pegasus Hava Yolları'na ait 200 yolcu taşıyan uçak, kalkışı sırasında pistte kuş sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle uçakta teknik arıza oluşunca sefer, iptal edildi. Yolcuların, saat 20.30'da başka bir uçakla İstanbul'a hareket edecekleri bildirildi. Yolcuların, saat 20.30'da başka bir uçakla İstanbul'a hareket edecekleri bildirildi.



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