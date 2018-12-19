Batman'da Kuş Yuvalarına Çocuk Eli Değdi

Batman
Belediyesi, Çevre Gönüllüleri Derneği, Orman İşletme Müdürlüğü
ve bir ilkokul öğrencilerinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, canlıların beslenme ve hakkına dikkat çekmek amacıyla ağaçlara kuş yuvaları monte edildi. Mehmet Emin Şimşek
İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte okulun bahçesinde bulunan ağaçlara kuş yuvaları yerleştirildi.
Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Recep Kavuş, canlıların özellikle kış aylarında yaşam koşullarının daha çok zorlandığını belirterek, her kış farkındalık yaratmak ve hayvan haklarına dikkat çekmek amacıyla bu tür çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Kavuş, "Öğrencilerimizle hazırladığımız kuş yuvalarını ağaçlara astık. Onlara hayvanların barınma ve beslenme konusunda yaşadıkları zorlukları anlatmak istedik. Öğrencilerin de bu konuda çok duyarlı olduklarını gördük ve güzel bir çalışma oldu." diye konuştu.
Okul Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Gündüz ise, etkinliğe çocuklarla katıldıklarını anlatarak, "Çocuklar kuş yuvalarını boyadılar. Bu etkinliklerin ilimizde yaygınlaşması adına elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Bir ilki gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.