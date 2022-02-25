Batman'da kütüphanede tarım teknolojileri eğitimi verildi - Son Dakika
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Batman'da kütüphanede tarım teknolojileri eğitimi verildi

25.02.2022 11:46
Batman'da kütüphanede tarım teknolojileri eğitimi verildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Batman Şehit Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesinde tarım ve teknoloji eğitimleri verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Batman Şehit Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesinde tarım ve teknoloji eğitimleri verildi.

Batman Şehit Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesinde kurulan Akıllı Tarım Atölyesinde tarım ve teknoloji eğitmenleri tarafından katılımcılara 5 gün boyunca müfredat eğitimi ve uygulamalı etkinlikler düzenlendi.

Eğitim kapsamında katılımcılara tarım derslerinde, toprak ve mekanik, toprak mikrobiyolojisi, topraksız tarım, iklim, meteoroloji, kompost ve sera otomasyon sistemleri, teknoloji derslerinde ise robotik kodlama, makine öğrenmesi ve yapay zeka, iklim verisi, proje geliştirme ve akıllı sera sistemleri dersleri verildi.

Eğitim sonunda, bilişim teknolojileri, elektrik elektronik ve fen bilimleri konusunda uzman 10 katılımcı, ATA Eğitmen Sertifikasını almaya hak kazandı.

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Aybüke Yalçın, Turizm, Batman, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da kütüphanede tarım teknolojileri eğitimi verildi - Son Dakika


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