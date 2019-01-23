Son Dakika Haberleri: Batman'da Kuyuya Düşen Buzağı Kurtarıldı

Batman'da Kuyuya Düşen Buzağı Kurtarıldı

2 saat önce

Batman'da kuyuya düşen buzağı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekiplerince 4 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Batman'da Kuyuya Düşen Buzağı Kurtarıldı, System.String[]
Batman'da kuyuya düşen buzağı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekiplerince 4 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Alınan bilgiye, merkeze bağlı Çayüstü köyü yakınlarında 10 metre derinliğindeki bir kuyuya buzağı düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Kuyuda gaz bulunması ihtimali üzerine ekipler öncelikle kuyuda havalandırma çalışması yaptı.


Daha sonra halatlarla kuyuya inen ekipler, 4 saat süren çalışmanın ardından buzağıyı halatla kuyudan çıkardı.


Buzağı sahibine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:50 Kaynak: AA

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