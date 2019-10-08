Batman'da lastik kaplama fabrikası açıldı

Batman Bismil kara yolunda lastik kaplama fabrikası düzenlenen törenle açıldı. Lastik fabrikasında 100 kişinin iş sahibi olacağı kaydedildi.



Fabrika açılış törenine, Batman Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, iş adamları ve sivil toplum kuruşları temsilcileri katıldı. Törende konuşan Batman Valisi Şahin, hizmet'in Bismil'e, Diyarbakır'a, Batman'a, millete yapıldığını söyledi. Vali Şahin, "Bu güzel eseri gerçekten açışını yaparken çok gururluyuz. Çağlayan ailesi insanlara ekmek getirmeyi kendine ilke edilmiş bir ailedir. Bu ailenin niyeti halis rotası düzgün bir ailedir. Niyetimiz hayırlı olursa elbette ki Allah yardım eder. Memleketimiz devletimiz zannetmeyin ki Ankara'nın dibinde toprağın altında hazinesi var. Böyle gelişmez sizlerin milletin mensupların vatandaşlarının zenginliklerin toplamından ibarettir. Yani sizler ne kadar büyür gelişirseniz ülkede o kadar büyür devlete o kadar gelişmiş orduda o kadar etkili olur. O yüzden hepimiz hayatımızda o kadar mütevazi olacağız ama işimizde mücadeleci olacağız. Bakın şuan yaklaşık 100 kişiye ekmek verecek hale geldi. Ben Çağlayan ailesinin daha da büyüyeceğine ve daha da hizmet vereceğine inanıyorum. Burada çok değerli dostlarımı görüyorum Batman 17 haneli köyünü 450 bin nüfuslu devasal bir şehre getirmiş insanlar burada oturuyorlar. Her biri başarı hikayesidir bunlarla beraber ülkemiz gelişecektir. Bu bozkırın ortasında böyle filizlenen sanayi tesisi inşallah ilerde daha büyükleri de gelecektir" dedi.



Daha sonra konuşan Fabrika Genel Müdürü Hakan Çağlayan ise Çağlayan ailesi olarak ülke, bölge ekonomisine ve istihdamına katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi. Çağlayan, "Hizmet verdiğimiz sektörde daima daha ileri gitmeyi hedefletmekteyiz. Bu temelde açılışını yapacağımız fabrikanın 6 bin metrekare kapalı 19 bin metrekare açık alanı ile bu sektör alanında Türkiye'de sayılı firmaların arasına girmemin gururunu yaşamaktadır" dedi.



Konuşmaların ardından fabrikanın açılışı yapıldı. Lastik kaplama fabrikasının 100 kişiye istihdam sağlayacağı kaydedildi. - BATMAN