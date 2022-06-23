Batman'da lavanta hasadı yapıldı - Son Dakika
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Batman'da lavanta hasadı yapıldı

23.06.2022 13:40
Batman'da lavanta hasadı yapıldı

Batman'ın Gercüş ilçesi Esentepe köyünde yetiştirilen lavanta da hasat yapıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesi Esentepe köyünde yetiştirilen lavanta da hasat yapıldı.

Esentepe köyünde 8 dönüm alanda iki yıldır lavanta yetiştiren Nuri Aslan, gazetecilere, ikinci yılda da hasat yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Lavantanın Batman'a uyumlu bir bitki olduğunu belirten Aslan, ekonomik açıdan da kazançlı bir ürün olduğunu ifade etti.

Aslan, "İlk kez geçtiğimiz yıl deneme amaçlı ekim yaptım. Başarılı bir netice alınca bu yıl da üretime devam ettim. Lavanta dışında kekik, adaçayı, reyhan, melisa gibi bitkiler de ekiyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Nuri Aslan, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da lavanta hasadı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da lavanta hasadı yapıldı - Son Dakika
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