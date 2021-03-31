Batman'da lise öğrencilerine hukuk mesleği anlatıldı - Son Dakika

Gercüş ilçesinde Anadolu Lisesinde "Kariyer Günleri ve Meslek Tanıtımı" kapsamında hukuk mesleği tanıtımı yapıldı.

Meslek tanıtım programına, Gercüş Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu, Hakim Gülay Tezcan Akkuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçı, Okul Müdürü Nihat Kaya ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Konakçı, "Kadim medeniyetin kurulduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Kanunlarının işlendiği, muazzam bir medeniyetin mirasçılarıyız. Her zaman hukukçuların saygın olduğu bu kültürde öğrencilerimiz arasında kaliteli hukukçular çıkacaktır." dedi.