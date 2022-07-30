Batman'da baraj göletine düşen köpek bot yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika
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Batman'da baraj göletine düşen köpek bot yardımıyla kurtarıldı

30.07.2022 15:35
Batman'da baraj göletine düşen köpek bot yardımıyla kurtarıldı

Batman'da Malabadi Barajı göletine düşen köpek, itfaiye ekiplerince bot yardımıyla kurtarıldı.

Batman'da Malabadi Barajı göletine düşen köpek, itfaiye ekiplerince bot yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, bugün Malabadi Barajı göletine düşen sokak köpeğinin yaralandığını ve kendi imkanlarıyla çıkamadığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Batman itfaiyesi ekipleri yönlendirildi. Kısa süre sonra baraja gelen ekipler, yaralı köpeği düştüğü yerden alarak bot yardımıyla barajdan çıkardı. Yaralı olduğu belirtilen köpeğe orada yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Batman Belediyesine bağlı veteriner hekimlere teslim edildiği öğrenildi. - BATMAN

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Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, İtfaiye, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da baraj göletine düşen köpek bot yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da baraj göletine düşen köpek bot yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika
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