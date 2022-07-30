Edinilen bilgilere göre, bugün Malabadi Barajı göletine düşen sokak köpeğinin yaralandığını ve kendi imkanlarıyla çıkamadığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Batman itfaiyesi ekipleri yönlendirildi. Kısa süre sonra baraja gelen ekipler, yaralı köpeği düştüğü yerden alarak bot yardımıyla barajdan çıkardı. Yaralı olduğu belirtilen köpeğe orada yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Batman Belediyesine bağlı veteriner hekimlere teslim edildiği öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, İtfaiye, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Batman'da baraj göletine düşen köpek bot yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika

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