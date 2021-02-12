Batman'da Malabadi Köprüsü'nde kitap okuma etkinliği yapıldı - Son Dakika

Batman Gençlik Merkezince tarihi Malabadi Köprüsü'nde kitap okuma halkası etkinliği düzenlendi.

Merkez Müdürü Musab Baran, gençlik merkezlerinin bir projesinin de kitap okuma halkaları olduğunu söyledi.

Kovid-19 öncesi yaklaşık 500 kitap okuma halkası oluşturulduğunu belirten Baran, salgın dolayısıyla sayının 200 ile sınırlandırıldığını anlattı.

Gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen kitap okuma etkinliği kapsamında gençleri tarihi Malabadi Köprüsü'ne getirdiklerini ifade eden Baran, "Gençlerimize hem kitap okutup hem de tarihi yerleri gezdirmek için etkinliği düzenledik." dedi.

Kitap okuma halkalarıyla gençlere kitap temini konusunda da yardımda bulunduklarını bildiren Baran, hedeflerinin daha fazla gence kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu söyledi.

Etkinliğe katılan Agit Atlam da etkinliğin çok güzel olduğunu, yetkililere teşekkür ettiğini belirtti.