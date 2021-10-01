Batman'da mali müşavirlik ruhsat dağıtım töreni yapıldı - Son Dakika

Batman'da mali müşavirlik eğitimi tamamlayanlar için ruhsat dağıtım töreni düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda Batman- Siirt Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Bölge Odası tarafından düzenlenen törende, 7 yıllık eğitim ve sınav süreci sonunda başarılı olan 19 meslek mensubuna belgeleri verildi.

Törende konuşan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, kentte ilgili her sorunda mali müşavirler odasının her zamanda yanlarında olduklarına belirtti.

Bütün odaların şehrin tüm sorunlarıyla hemhal olması gerektiğini ifade eden Şahin, şunları söyledi:

"Bu şehir Türkiye'nin en dinamik şehridir. Hızla büyüyor ve gelişiyor. Bir kaç yıl içerisinde tahmin ediyorum 700 bin ile 750 binlere yani büyükşehir sınırlarına çok çabuk ulaşacaktır. Şehir büyüdükçe odalarımız da büyüyecektir. Pasta büyüyecek ve herkes kazanacak. Ama sağlıklı büyüyelim ve çevremize faydamız olsun. Şehrimizi sağlıklı bir şekilde geliştirelim yoksa hormonlu büyüme her zaman iyi sonuçlar vermez."

Batman-Siirt Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Bölge Odası Başkanı Hayrettin Başaran ise mali müşavirlik mesleğinin ekonominin çarkının durmaması için bir çok kurumun verisi olan gerek İŞKUR gerek SSK olsun yasal mevzuatların sahadaki uygulayıcısı, yorumlayıcısı ve aynı zamanda işlemlerin yürütülmesi ile ilgili bütün bir yükü omuzlayan bir meslek örgütü olduğunu dile getirdi.

Bundan dolayı yaptıkları işin ne kadar kıymetli olduğunun bilincinde olduklarını aktaran Başaran, "Elimizden gelen gayreti göstererek ülkemize, toplumumuza ve insanımıza faydalı bir iş kolu olmaya çalışıyoruz." dedi.