Batman'da marketler denetlendi - Son Dakika

Batman'da marketler denetlendi

Batman'da Kurban Bayramı öncesi kent genelindeki marketlerde denetim yapıldı.

Batman'da Kurban Bayramı öncesi kent genelindeki marketlerde denetim yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı öncesi kent genelindeki market denetimlerini arttırdı. Bu kapsamda ekipler, marketlerdeki et ve süt ürünleri reyonları, unlu mamuller ve gıda ürünlerinin bulunduğu reyonları denetledi. Market çalışanları maske takmaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılırken, müşteri kapasitesinin de belirlenen sayının üstünde olmaması gerektiği hatırlatıldı. Denetime Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün de katıldı.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 07:43

Kaynak: AA

Son Dakika

Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti

Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı

YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti

Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın

Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse

Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi

Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı

Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü

Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi

Sağlık Bakanı Koca: Aşının geliştirilmesi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde mümkün olabilir

Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı

İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı

Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi

Bayram harçlığı verileceği haberlerine İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi

On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı