Batman'da Mart ayında 736 olay aydınlatıldı, 889 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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Batman'da Mart ayında 736 olay aydınlatıldı, 889 kişi hakkında işlem yapıldı

05.04.2022 16:25
Batman'da Mart ayında 736 olay aydınlatıldı, 889 kişi hakkında işlem yapıldı

Batman'da Mart ayında emniyet güçleri tarafından aydınlatılan 736 olayda, 889 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Batman'da Mart ayında emniyet güçleri tarafından aydınlatılan 736 olayda, 889 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Mart ayında "hırsızlık", "dolandırıcılık", "yankesicilik", "kasten öldürme", "kasten yaralama", "genel güvenliğinin kasten tehlikeye sokulması" ve "cinsel taciz" iddiaları ile ilgili 736 olayı aydınlatırken, 889 şüpheli hakkında ise yasal işlem başlattı.

Açıklamada, şüphelilerle birlikte 11 ruhsatsız tabanca, 111 adet fişek, 4 adet av tüfeği, 5 adet kuru sıkı silah, 3 adet motosiklet, 1 adet otomobil, 2 adet cep telefonu, 3 adet diz üstü bilgisayar, 2 adet fotoğraf makinesi, 24 kilo gram bakır kablo, 1 adet su dalgıç pompası,7 adet bıçak ve 318 gram uyuşturucu madde de ele geçirildiği belirtildi. Operasyonlarda "fuhşa teşvik", "aracılık ve zorlama" suçundan 3 kişiye 3 bin 513 TL idari para cezası uygulandığı, usulsüz günlük kiralık daire veren şahıslara yönelik yapılan uygulamalarda da 7 kişiye 26 bin 786 Türk lirası para cezası uygulandığı bildirildi. - BATMAN

Batman'da Mart ayında 736 olay aydınlatıldı, 889 kişi hakkında işlem yapıldı
Batman'da Mart ayında 736 olay aydınlatıldı, 889 kişi hakkında işlem yapıldı
Batman'da Mart ayında 736 olay aydınlatıldı, 889 kişi hakkında işlem yapıldı
Batman'da Mart ayında 736 olay aydınlatıldı, 889 kişi hakkında işlem yapıldı
Batman'da Mart ayında 736 olay aydınlatıldı, 889 kişi hakkında işlem yapıldı

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Güven timlerinden dilencilere denetim Güven timlerinden dilencilere denetim Batman'da geçen ay 736 asayiş olayı aydınlatıldı Batman'da geçen ay 736 asayiş olayı aydınlatıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Batman, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da Mart ayında 736 olay aydınlatıldı, 889 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da Mart ayında 736 olay aydınlatıldı, 889 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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