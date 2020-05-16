Batman'da maske zorunluluğu ve mezarlık yasağı - Son Dakika

BATMAN'da kent merkezinde maske takılması zorunlu hale getirildi, Ramazan Bayramı boyunca mezarlık ziyaretleri yasaklandı.

Batman İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Hulusi Şahin başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Batman Valisi Hulusi Şahin, uyguladıkları radikal kararlar ile vakalarda çift haneden tek haneye düştüklerini söyledi. Vali Şahin, kent merkezinde maskesiz dolaşmayı yasakladıklarını ve Ramazan Bayramı süresince mezarlıkları ziyaretlere kapattıklarını bildirerek, şöyle dedi: