Çalışmada emeği geçen öğretmenlere teşekkür eden Kurtaran, ileriki süreçte çalışmayı daha da ileri taşıyacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

Aybüke Yalçın, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Batman'da matematik materyal sergisi açıldı - Son Dakika

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