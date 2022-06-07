Batman'da matematik seferberliği başladı - Son Dakika
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Batman'da matematik seferberliği başladı

07.06.2022 14:36
Batman'da matematik seferberliği başladı

Batman'da matematik seferberliği başladı Milli Eğitim Bakanlığınca "Her yerde matematik" anlayışıyla hazırlanan matematik seferberliği Batman Şehit Şenay Aybüke İl Halk Kütüphanesi'nde kurulan matematik atölyesi ile birlikte başladı.

Batman'da matematik seferberliği başladı

BATMAN - Milli Eğitim Bakanlığınca "Her yerde matematik" anlayışıyla hazırlanan matematik seferberliği Batman Şehit Şenay Aybüke İl Halk Kütüphanesi'nde kurulan matematik atölyesi ile birlikte başladı.

Matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem öğrenimini kolaylaştırmak hem de öğrencilere bu dersi küçük yaştan itibaren sevdirmek amacıyla başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla başlatılan matematik seferberliği çerçevesinde Batman Şehit Şenay Aybüke İl Halk Kütüphanesi'nde başlatılan matematik atölyesini ziyaret eden Batman Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, öğrencilerin hafta boyunca kurulan matematik atölyesini ziyaret edeceklerini belirtti. Kurtaran, "Aynı zamanda gene kütüphanemizde tarihteki matematikçilerin hayatları ile ilgili belgeselleri izleyecekler. Malumunuz kainatı harf ve rakamlarla okumaktayız. Tabii harflerle okumakta sıkıntımız yok ama maalesef rakamlarla okumakta ciddi sıkıntılar yaşanmakta. Bu tek taraflı okuma da aslında tam bir okuma sayılmaz. Onun için özellikle çocuklarımızın matematiği eğlenceli bir halde öğrenmelerini sağlamak matematikle ilgili farkındalıklarını artırmak babından bakanlığımızın bu projesi gerçekten çok kıymetli. İlimizde de çocuklar bu proje çerçevesinde ARGE'mizdeki matematik öğretmenlerimiz ve ilimiz genelindeki matematik zümremizde bu çalışmaları yıl boyu inşallah önümüzdeki Eylül ayından itibaren daha yoğun şeklide sürdüreceğiz. Bu dönemin son günlerine de denk gelen bu çalışmalarımızla inşallah bu temelini atmış bulunmaktayız" dedi.

Batman'da matematik seferberliği başladı
Batman'da matematik seferberliği başladı
Batman'da matematik seferberliği başladı
Batman'da matematik seferberliği başladı
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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da matematik seferberliği başladı - Son Dakika

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