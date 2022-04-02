Batman'da Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor projesiyle ailelere destek - Son Dakika

Batman'da hayata geçirilen Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor projesiyle ailelere destek verildi.

Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hayata geçirilen projeyle öğretmen ve öğrenciler, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki elektrik ile su tesisatı arızası, boya gibi küçük bakım ve onarım işlerini yaptı.

Öğrenciler, öğretmenleri ile okulun kimya üretim atölyesinde yaptıkları temizlik malzemelerini de 200 kişiye ve 42 ihtiyaç sahibi aileye dağıttı.

Kimya Teknolojileri Alan Şefi Yusuf Şenses, AA muhabirine, öğrencilerle ürettikleri temizlik malzemelerini dar gelirli ailelerle buluşturduklarını söyledi.

Şensen, "Temizlik malzemelerini kendi imkanlarımız dahilinde dezavantajlı ailelere ulaştırıyoruz. Proje kapsamında son 3 ayda 42 aile ve 200 kişiye destek de bulunduk." dedi.

Proje ile amaçlarının öğrencilerin birlik ve beraberlik duygusunun pekişmesi sağlamak olduğunu aktaran Şenses, yardımların devam edeceğini bildirdi.

Öğrenci Muhammet Arda İzmir ise okulda ürettikleri sıvı sabun, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, yüzey temizleyici, el dezenfektanı ve kolonya gibi temizlik malzemelerini dar gelirli ailelere yardımda bulunmak amacıyla dağıttıklarını belirtti.

İzmir, "Bir yandan üretim yapıyoruz bir yandan da ailelere yardımda bulunuyoruz." dedi.