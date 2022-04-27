Batman'da metrekareye düşen 21 kilogram yağış çiftçiyi hem sevindirdi hem üzdü - Son Dakika
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Batman'da metrekareye düşen 21 kilogram yağış çiftçiyi hem sevindirdi hem üzdü

27.04.2022 19:33
Batman'da metrekareye düşen 21 kilogram yağış çiftçiyi hem sevindirdi hem üzdü

BATMAN'da uzun zamandır özellikle çiftçiler tarafından beklenen yağış, dün Batman Ovası'nda metrekareye 21 kilogram olarak düştü.

BATMAN'da uzun zamandır özellikle çiftçiler tarafından beklenen yağış, dün Batman Ovası'nda metrekareye 21 kilogram olarak düştü. Balpınar Beldesi'nde, içerisinde seraların da olduğu 200 dönümlük arazi zarar görürken, Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, "Son yağışlar mısır, pamuk ve sera alanlarına az oranda zarar verdi. Son yağışlarla birlikte tarlaların yüzde 80'i kurtulmuş oldu. Kuraklık endişesi ortadan kalktı. Keşke çiftçilerimiz ekili alanlarını sigortalayabilse. Maalesef Batman Ovası'nda ekili alanların yüzde 5'i bile sigortalı değil" dedi.

Batman'da yaklaşık 1 aydır özellikle çiftçilerin beklediği yağış, dün merkez ve ilçelerde etkisini gösterdi. Metrekareye 21 kilogram olarak düşen yağışla birlikte Balpınar Beldesi'nde, içinde seraların da olduğu 200 dönümlük ekili arazi zarar gördü. Burada çiftçilerle bir araya gelen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, teknik ekibi ile Ziraat Odası yönetimi hasar gören arazilerde incelemelerde bulunarak hasar tespiti yaptı.

'KURAKLIK ENDİŞESİ ORTADAN KALKTI'Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, çiftçilerin ekili alanlarının yüzde 5'inin bile sigortalı olmadığını ifade ederek, "Keşke çiftçilerimiz ekili alanlarını sigortalayabilse. Batman Ovası'nda metrekareye düşen 21 kilogram yağışın adeta bereket getirdi. Haftalardır beklediğimiz yağışların bayram arifesine kadar sürmesi bekleniyor. Geçen yıl kuraklık nedeniyle ürün kaybı yüzde 40 ile 80 arasındaydı. Son yağışlarla birlikte tarlaların yüzde 80'i kurtulmuş oldu. Kuraklık endişesi ortadan kalktı. Süne ve pas hastalığına karşı çiftçinin dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu. Balpınar Beldesi Yeniköy Mahallesi Muhtarı Osman Tapkan ise şunları söyledi: "15'e yakın sera ve mısır ekili alan su altında kaldı. Yaklaşık 200 dönümlük alan son yağışlardan etkilendi. Yaklaşık 1 aydır yağmur yağmamıştı. Önceki gün yağan yağış herkesi sevindirdi ama bazı çiftçileri de zor durumda bıraktı. Tarım teşkilatı ile Ziraat Odası'ndan destek istedik. En azından zararlarımızın karşılanmasını istiyoruz."


Batman'da metrekareye düşen 21 kilogram yağış çiftçiyi hem sevindirdi hem üzdü
Batman'da metrekareye düşen 21 kilogram yağış çiftçiyi hem sevindirdi hem üzdü
Batman'da metrekareye düşen 21 kilogram yağış çiftçiyi hem sevindirdi hem üzdü
Batman'da metrekareye düşen 21 kilogram yağış çiftçiyi hem sevindirdi hem üzdü
Batman'da metrekareye düşen 21 kilogram yağış çiftçiyi hem sevindirdi hem üzdü
Batman'da metrekareye düşen 21 kilogram yağış çiftçiyi hem sevindirdi hem üzdü
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Ziraat Odası, Balpınar, Batman, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Batman'da metrekareye düşen 21 kilogram yağış çiftçiyi hem sevindirdi hem üzdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da metrekareye düşen 21 kilogram yağış çiftçiyi hem sevindirdi hem üzdü - Son Dakika
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