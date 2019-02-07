Son Dakika Haberleri: Batman'da Metruk Binalar Yıkılıyor

Batman'da Metruk Binalar Yıkılıyor

2 saat önce

Batman'da atıl durumdaki, madde bağımlıları tarafından kullanıldığı belirlenen metruk yapılar belediye ekiplerince yıkılıyor.

Batman'da Metruk Binalar Yıkılıyor, System.String[]
Batman'da atıl durumdaki, madde bağımlıları tarafından kullanıldığı belirlenen metruk yapılar belediye ekiplerince yıkılıyor.


Belediye Fen İşleri Müdürlüğünce mahalle sakinlerinin şikayeti doğrultusunda Bahçelievler Mahallesi 1637. Sokakta bulunan ve madde bağımlılarının kullandığı belirlenen 3 katlı metruk binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, çevre güvenliğinin alınmasının ardından kepçelerle 3 katlı binanın yıkımını gerçekleştirdi.


Mahalle sakinleri, yıkım taleplerini yerine getiren belediyeye ve ekiplere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:34 Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Batman, Güncel
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