Batman'da Metruk Binalar Yıkılıyor
2 saat önce
Batman'da atıl durumdaki, madde bağımlıları tarafından kullanıldığı belirlenen metruk yapılar belediye ekiplerince yıkılıyor.
Batman
'da atıl durumdaki, madde bağımlıları tarafından kullanıldığı belirlenen metruk yapılar belediye ekiplerince yıkılıyor.
Belediye Fen İşleri Müdürlüğünce mahalle sakinlerinin şikayeti doğrultusunda Bahçelievler Mahallesi
1637. Sokakta bulunan ve madde bağımlılarının kullandığı belirlenen 3 katlı metruk binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.
Bölgeye sevk edilen ekipler, çevre güvenliğinin alınmasının ardından kepçelerle 3 katlı binanın yıkımını gerçekleştirdi.
Mahalle sakinleri, yıkım taleplerini yerine getiren belediyeye ve ekiplere teşekkür etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:34 Kaynak: AA
Eşini Yumrukladığı İddia Edilen Ali İhsan Varol'u Bakanlık Affetmedi
Son Dakika! VakıfBank'tan KOBİ'lere 1 Milyar Liralık Destek
Dekoltesiyle Gündem Olan Milletvekili İsyan Etti: Büyük Göğüslüyüm, Artık Alışın
BMC, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Otobüs Hediye Etti