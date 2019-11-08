Batman'ın Gercüş ilçesinde "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi.
Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Gercüş Belediyesi işbirliğiyle Gercüş Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu konuşmacı olarak katıldı.
Programa, Kaymakam Mevlüt Şekerci, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Program konferansın ardından tasavvuf müziği sanatçısı Emrah Güneş'in seslendirdiği ilahilerle devam etti.
Belediye Başkanı Günaydın programın sonunda Döngeloğlu ve Güneşe'e plaket takdim etti.