Batman'ın Kozluk ilçesinde "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından bir düğün salonunda düzenlenen etkinlik Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftüsü Turgut Erhan, yaptığı konuşmada Mevlid-i Nebi Haftasının önemine değindi.

Erhan, "Bu haftayı Resulullah'ı daha yakından tanıma, O'nun insanlık için neler getirdiğini bilme, hayat yolunu, felsefesini iyi anlama noktasında bir dönüm noktası yaparsak, bizim için bir diriliş haftası olur." dedi.

Kozluk Müftülüğü ilahi korosu Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahiler seslendirdi.



Daha sonra Müftülük tarafından düzenlenen Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.