Son Dakika Haberleri: Batman'da mevsimin ilk karı Mereto Dağı'nı beyaza bürüdü
Son Dakika Güncel Batman'da mevsimin ilk karı Mereto Dağı'nı beyaza bürüdü - Son Dakika

Batman'da mevsimin ilk karı Mereto Dağı'nı beyaza bürüdü

6 saat önce

Batman'da aralıksız devam eden sağanak yağmurun ardından mevsimin ilk karı Sason ilçesinde bulunan Mereto Dağ'ına düştü.

Batman'da mevsimin ilk karı Mereto Dağı'nı beyaza bürüdü, System.String[]

Batman'da aralıksız devam eden sağanak yağmurun ardından mevsimin ilk karı Sason ilçesinde bulunan Mereto Dağ'ına düştü.


Sason'da 3 gündür sağanak bir şeklide aralıksız yağan yağmurun ardından yüksekliği 2 bin 973 metre olan Mereto Dağının zirvesine de mevsimin ilk karının düşmesiyle hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı. Sıcak ve kurak geçen bir yaz mevsiminin ardından Mereto Dağı'na düşen ilk karın zamanında geldiğini belirten ilçedeki vatandaşlar, bu kışın sert geçeceğini belirterek soğuk hava şartlarına hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. İlçeye düşen ilk kar ile birlikte havaların hissedilir derecede soğumasının ardından köylerde kış hazırlığı hız kazandı. - BATMAN

Batman, Sason, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:16 Kaynak: İHA
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