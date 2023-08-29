Batman'da mezarlıkta yeni doğmuş bebek cesedi bulundu - Son Dakika

Batman'da mezarlıkta yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Batman\'da mezarlıkta yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Son Güncelleme: 29.08.2023 12:02

Batman'ın Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan Tilmerç Mezarlığı'nda yerde bulunan yeni doğmuş erkek bebeğin ölü olduğu belirlendi. Bebeğin cesedi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri soruşturma başlattı.

Batman'da mezarlıkta yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan Tilmerç Mezarlığı'nda yerde bebek gören görevlinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, yeni doğmuş erkek bebeğin ölü olduğu belirlendi. Bebeğin cesedi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Batman, Hukuk, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da mezarlıkta yeni doğmuş bebek cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da mezarlıkta yeni doğmuş bebek cesedi bulundu - Son Dakika
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