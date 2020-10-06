Batman'da mıcır yüklü römork devrildi - Son Dakika

Batman'da mıcır yüklü römork devrildi
Batman'ın Gercüş ilçesinde, traktörün arkasında bulunan mıcır yüklü römork devrildi.
Batman'ın Gercüş ilçesinde, traktörün arkasında bulunan mıcır yüklü römork devrildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda römork kullanılamaz hale geldi.
Kaza, Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan mezarlıklarda meydana geldi. Edinen bilgilere göre Mehmet Dursun yönetimindeki 72 EK 901 plakalı mıcır yüklü traktörün römorku devrildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada römork kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
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