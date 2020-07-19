Batman'da minibüs devrildi: 11 yaralı - Son Dakika

Kazada sürücü ile Yağmur (4), Sultan (4), Elif (9), Gülten (37), Emine (12) ve Şevval Şimşek (44), Ayten (44) ve İlanur Alpaslan (7), Muhammet Enes Alp (10), Yusuf Adıbelli (12) yaralandı.

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