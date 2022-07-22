Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği kamyonet minibüs durağına daldı! 19 yaşındaki Çağlar hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği kamyonet minibüs durağına daldı! 19 yaşındaki Çağlar hayatını kaybetti

22.07.2022 15:27

Batman'da meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet minibüs durağına çarptı. Kazada toplam 6 kişi yaralanırken aralarından 19 yaşındaki Çağlar Dinçer, hastanede yaşamını yitirdi. Genç kızın bu yıl YKS'ye girdiği, sınav tercihleriyle ilgili bilgi almak için gittiği okuldan döndüğü ortaya çıktı.

Önceki gün öğle saatlerinde Batman- Siirt Çevre Yolu'nda bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak durakta minibüs bekleyen vatandaşların arasına daldı.

GENÇ KIZ KURTARILAMADI

Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan Çağlar Dinçer, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Minibüs durağına dalan kamyonet, üniversite heyecanı yaşayan genç kızı hayattan kopardı

SINAV TERCİHLERİ İÇİN OKULA GİTMİŞTİ

Bir gün öncesinde doğum gününü kutlayan talihsiz genç kız, bu yıl Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmişti. Öğle saatlerinde evden ayrılan genç kız, sınav tercihlerinin ön bilgisini almak için okula gitti. Okul dönüş yolunda durakta otobüs bekleyen Çağlar, yaşanan elim trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Minibüs durağına dalan kamyonet, üniversite heyecanı yaşayan genç kızı hayattan kopardı
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Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği kamyonet minibüs durağına daldı! 19 yaşındaki Çağlar hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği kamyonet minibüs durağına daldı! 19 yaşındaki Çağlar hayatını kaybetti - Son Dakika
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