Bir gün öncesinde doğum gününü kutlayan talihsiz genç kız, bu yıl Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na ( YKS ) girmişti. Öğle saatlerinde evden ayrılan genç kız, sınav tercihlerinin ön bilgisini almak için okula gitti. Okul dönüş yolunda durakta otobüs bekleyen Çağlar, yaşanan elim trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan Çağlar Dinçer, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği kamyonet minibüs durağına daldı! 19 yaşındaki Çağlar hayatını kaybetti - Son Dakika

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