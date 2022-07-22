Batman'da minibüs durağına dalan kamyonet genç kızı hayattan kopardı - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da minibüs durağına dalan kamyonet genç kızı hayattan kopardı

22.07.2022 15:53

Batman'da minibüs durağına dalan kamyonet genç kızı hayattan kopardıBATMAN Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak durakta minibüs bekleyen vatandaşların arasına dalan kamyonet 6 kişiyi yaraladı.

Batman'da minibüs durağına dalan kamyonet genç kızı hayattan kopardı

BATMAN Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak durakta minibüs bekleyen vatandaşların arasına dalan kamyonet 6 kişiyi yaraladı. Kazada yaralanan 19 yaşındaki Çağlar Dinçer, hayatını kaybetti.

Batman'ın Çamlıtepe Mahallesi Batman- Siirt çevre yolunda meydana gelen kazada 19 yaşındaki Çağlar Dinçer hayatını kaybetti. Önceki gün öğle saatlerinde Batman-Siirt çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilerleyen 34 RY 835 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak durakta minibüs bekleyen vatandaşların arasına daldı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki Çağlar Dinçer isimli genç kız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Bir gün öncesinde doğum gününü kutlayan talihsiz genç kız Çağlar, bu yıl Yüksek öğretim Kurumları Sınavına girmişti. Öğlen saatlerinde evden ayrılan Çağlar, sınav tercihlerinin ön bilgisi almak için okula gitti. Okul dönüş yolunda durakta otobüs bekleyen Çağlar, yaşanan elim trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

YORUMLAR
500
Batman'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti Batman'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti Batman'da minibüs durağına dalan kamyonet, genç kızı hayattan kopardı Batman'da minibüs durağına dalan kamyonet, genç kızı hayattan kopardı
Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da minibüs durağına dalan kamyonet genç kızı hayattan kopardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:01 Erdoğan, ürünlerdeki fahiş fiyatlarla ilgili konuştu: Milletimden biraz daha sabır ve milli mücadeleye destek bekliyoruz
15:43 Aleyna Tilki "Ben öldüm" notuyla iç çamaşırlı pozunu paylaştı
15:28 Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku! Sahalardan uzun süre uzak kalacak
15:08 İsviçre'de kangalın ağzında Yorkshire Terrier cinsi köpeğin cansız bedeninin olması ülkeyi karıştırdı
15:05 Havuz partisindeki göçük 2 kişiyi yutmuştu! İsrail'i sarsan obruk felaketinde akılalmaz ihmal
14:54 Türkiye'de en çok kiralık konut aranan bölgeler belli oldu! Esenler, Çayırova ve Fatsa
14:47 Şenol Güneş'in kavga eden kadınları izlediği görüntüler sosyal medyada ilgi gördü
14:45 Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un 12 yıl sonra bir araya geldiği filmden yeni görüntüler geldi
14:34 Top oynamadan Beşiktaş'ta yıllarını geçirmişti! Jeremain Lens'e 3. ligden teklif var
14:27 Tarlada hastalanan köylünün yardımın ambulans helikopter yetişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 16:11:51. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'da minibüs durağına dalan kamyonet genç kızı hayattan kopardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement