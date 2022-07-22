Batman'ın Çamlıtepe Mahallesi Batman- Siirt çevre yolunda meydana gelen kazada 19 yaşındaki Çağlar Dinçer hayatını kaybetti. Önceki gün öğle saatlerinde Batman-Siirt çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilerleyen 34 RY 835 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak durakta minibüs bekleyen vatandaşların arasına daldı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki Çağlar Dinçer isimli genç kız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Bir gün öncesinde doğum gününü kutlayan talihsiz genç kız Çağlar, bu yıl Yüksek öğretim Kurumları Sınavına girmişti. Öğlen saatlerinde evden ayrılan Çağlar, sınav tercihlerinin ön bilgisi almak için okula gitti. Okul dönüş yolunda durakta otobüs bekleyen Çağlar, yaşanan elim trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Batman'da minibüs durağına dalan kamyonet genç kızı hayattan kopardı - Son Dakika

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