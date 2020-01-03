Batman'da minibüste 250 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da minibüste 250 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Batman'da minibüste 250 kilogram esrar ele geçirildi

6 saat önce

Batman'da minibüste 250 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da minibüste 250 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Batman'da minibüste 250 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Terörle Mücadele Şubesi ekipleriyle Batman- Diyarbakır kara yolunda uygulama gerçekleştirdi.

Terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik uygulama sırasında durdurulan minibüste dedektör köpekler "Sarıkız" ve "Maya" ile arama yapan ekipler, çuvallardaki onar kilogramlık paketlerde 250 kilogram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan minibüsteki Ö.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucunun ele geçirilmesi kameraya yansıdı.

Diyarbakır, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:34 Kaynak: AA
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