Batman'da mısır hasadı başladı.

Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş yaptığı açıklamada, il genelinde 60 bin dekar alanda mısır ekimi yapıldığını söyledi.

Geçen yıl dekar başına bin 700 kilogram ürün aldığını ancak bu yıl olumsuz hava koşulları dolayısıyla bin 400 kilogram verim beklediklerini dile getiren Aydiş, "İl genelinde mısır hasadı başladı. Geçen sene bin 200 lira iken bu yıl bin 80 liraya satılıyor. Bu nedenle çiftçi geçen yıla oranla zararda." dedi.

Üreticilerden Abdulkuddüs Gönülaçar ise bu sene mısır veriminin düşük olduğunu belirterek, gelirinin düşeceğini kaydetti.