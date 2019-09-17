Son Dakika Haberleri: Batman'da mısır hasadı başladı
Son Dakika Güncel Haber

Batman'da mısır hasadı başladı

1 saat önce

Batman'da mısır hasadı başladı.

Batman'da mısır hasadı başladı, System.String[]

Batman'da mısır hasadı başladı.

Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş yaptığı açıklamada, il genelinde 60 bin dekar alanda mısır ekimi yapıldığını söyledi.

Geçen yıl dekar başına bin 700 kilogram ürün aldığını ancak bu yıl olumsuz hava koşulları dolayısıyla bin 400 kilogram verim beklediklerini dile getiren Aydiş, "İl genelinde mısır hasadı başladı. Geçen sene bin 200 lira iken bu yıl bin 80 liraya satılıyor. Bu nedenle çiftçi geçen yıla oranla zararda." dedi.

Üreticilerden Abdulkuddüs Gönülaçar ise bu sene mısır veriminin düşük olduğunu belirterek, gelirinin düşeceğini kaydetti.

Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doktorun evinde ölü bulunan Ayşe'nin kanında 7 farklı ilaç bulundu
Soylu ve İmamoğlu, Adnan Menderes'i anma töreninde tokalaştı Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine yeni atama SoloTürk'ün TEKNOFEST'te yaptığı gösteri uçuşu nefesleri kesti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 12:50:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da mısır hasadı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]