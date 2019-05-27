Son Dakika Haberleri: Batman'da motosiklet hırsızı yakalandı

Batman'da motosiklet hırsızı yakalandı

1 saat önce

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kentte meydana gelen hırsızlık olayları aydınlatılmaya devam ediliyor.

Batman'da motosiklet hırsızı yakalandı, System.String[]
Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kentte meydana gelen hırsızlık olayları aydınlatılmaya devam ediliyor.

Batman'da gerçekleşen motosiklet hırsızlığı ile ilgili emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimizde 24 Mayıs 2019 günü motosikletin çalındığı ihbarı üzerine yapılan araştırmalar neticesinde; aynı gün kovalamaca sonucu araç yakalanmıştır. Biri yaşı küçük olmak üzere 2 şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alınmış ve şahısların çalmaya çalıştığı araç müştekisine teslim edilmiştir. Şahıslar İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilmiştir" denildi. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:35 Kaynak: İHA
Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Batman, 3. Sayfa
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