Batman'da motosiklet hırsızı yakalandı
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Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kentte meydana gelen hırsızlık olayları aydınlatılmaya devam ediliyor.
Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kentte meydana gelen hırsızlık olayları aydınlatılmaya devam ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:35 Kaynak: İHA
Batman'da gerçekleşen motosiklet hırsızlığı ile ilgili emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimizde 24 Mayıs 2019 günü motosikletin çalındığı ihbarı üzerine yapılan araştırmalar neticesinde; aynı gün kovalamaca sonucu araç yakalanmıştır. Biri yaşı küçük olmak üzere 2 şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alınmış ve şahısların çalmaya çalıştığı araç müştekisine teslim edilmiştir. Şahıslar İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilmiştir" denildi. - BATMAN
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