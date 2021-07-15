Motosiklet hırsızları kamerada - Son Dakika

Motosiklet hırsızları kamerada

Motosiklet hırsızları kamerada Batman'da sabah saatlerinde bir marketin önünde park halindeki motosikleti çalan 2 hırsız, iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı.

Motosiklet hırsızları kamerada BATMAN - Batman'da sabah saatlerinde bir marketin önünde park halindeki motosikleti çalan 2 hırsız, iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı. Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Batman Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen vatandaş, alışveriş yapmak için geldiği marketin önüne motosikletini park etti. Arkadan gelen 2 hırsız, etrafı kontrol ettikten sonra park halindeki motosikleti çalıştırıp binip olay yerinden uzaklaştı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

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