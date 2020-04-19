Batman'da motosiklet hırsızları yakalandı - Son Dakika

Batman'da lüks araçtan inerek bir lokantanın önünde bulunan motosikleti çalıp kayıplara karışan 2 kişi, polisin teknik takibi sonucu yakalandı.



Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Bir lokantanın önünde lüks araçtan inen iki kişi motosikleti alarak kayıplara karıştı. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şahısları tespit etti. 24 saat geçmeden şahısları yakalayan polis ekipleri, motosikleti sahibine teslim etti.



Motosiklet sahibi Murat Ağalday, "Dün dükkanımın önünden motosikletim çalınmıştı. Bunun üzerine durumu emniyete bildirdim. 24 saat geçmeden emniyet harekete geçti ve şahısları yakaladılar. Asayiş Şube Müdürlülüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Motosikletim çalındığı için siparişlerimizi gönderemiyorduk. Motosikletim geldi, artık siparişlerimizi gönderebiliyoruz" dedi.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. - BATMAN