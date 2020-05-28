Batman'da motosiklet ile araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Batman'ın Gercüş ilçesinde, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Gercüş'e bağlı Yüce köy yakınlarında plakası öğrenilmeyen ticari araç, M.O. (18) yönetimindeki motosikletle ile çarpıştı. Araçların hurda olduğu kazada motosiklet sürücüsü M.O. ve yanında bulunan E.T. yaralandı.



Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN