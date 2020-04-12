Batman'da muhtar köyünü karantinaya aldı - Son Dakika

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Oyuktaş köyü muhtarı, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle köye yabancılar ve seyyar satıcıların girişini yasaklayıp kendilerini karantinaya aldı.



Korona virüsten vaka sayısında artış olurken, Kozluk ilçesinde Oyuktaş köyü muhtarı köyün girişine bariyerler kurarak köyünü karantinaya aldı. Muhtar İlhan Altaç, köyde korona virüs vakası olmamasına rağmen köyün girişlerine bariyerler kurarak köye yabancılar ve seyyar satıcıların girişini yasakladı. Köyün girişlerine ise korona virüs nedeniyle köye girişlerin yasaklandığı belirtilen tabelalar asıldı. Muhtar Altaç, korona virüsten köye girişini engellemek için köyü bu şekilde karantinaya aldıklarını belirtti. Muhtarın aldığı karara köylüler de destek verdi. - BATMAN