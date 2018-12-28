Batman'da Muhtarlar Toplantısı

Batman
'ın Kozluk
Kaymakamı Osman Bilici
, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köy muhtarları ile bir araya geldi.
Kozluk Hükümet
Konağı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaymakam Bilici, muhtarların vatandaşlar ile devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.
Kaymakamların, devletin halk arasındaki gözü, kulağı olduğunu vurgulayan Bilici, bölgede 2016 yılındaki çukur olaylarının ardından güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonların ardından sağlanan huzur ve güven ortamının devamı için herkese görevler düştüğünü kaydetti.
Özellikle devletin son yıllarda bölgeye gerek alt yapı ve gerekse üst yapı bakımından çok büyük yatırımlar yaptığını belirten Bilici, şöyle devam etti:
"Teröristlere yönelik başarılı operasyonların ardından köy ve mahallerimizde tesis edilen huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında ve sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında muhtarlarımız önemli bir rol oynamaktadır. Muhtarlarımız devlet ile halk arasında köprü vazifesi görmektedir. Muhtarlarımız yeni yatırımların yapılması ve yapılan yatırımların korunması noktasında devletimizin gözü, kulağıdır."
Vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir ortamda hayatlarını sürdürmeleri, eğitim, ulaşım, sağlık gibi hizmetlerinden maksimum düzeyde faydalanmaları için bütün imkanların seferber edildiğini ifade eden Bilici, bu anlamda muhtarların ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde olmaları gerektiğini belirtti.
Toplantıda, muhtarlar da taleplerini iletti.