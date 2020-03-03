Batman'da mülteciler terminallere akın etti - Son Dakika

Türkiye'nin mültecilerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa'ya geçişini engellemeyeceğini açıklamasından sonra Batman'da mülteciler otobüs terminallerine akın etti.

Türkiye'nin, mültecilere kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıklamasının ardından Batman'da yaşayan çoğunluğu Suriyelilerden oluşan yabancı uyruklu vatandaşlar, Batman Şehirler Arası Otogarı'na akın etti. Kentte otobüs firmaları İstanbul'a ek seferler de ekledi. Batman'dan İstanbul'a ardından Yunanistan'a gideceklerini belirten mülteciler daha sonra ise başta Avrupa'da çeşitli ülkelere gideceklerini aktardı. Yoğunluğun oluştuğu terminalde yetkililer, önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha da artacağını söyledi.

(İHA)