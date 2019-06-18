Son Dakika Haberleri: Batman'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Batman'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

12 dakika önce

Batman'da, mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Batman'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]
Batman'da, mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Batman Ulu Camii'de düzenlenen gıyabi cenaze namazına İl Müftüsü Turgut Erhan, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gıyabi cenaze namazı öncesi bir konuşma yapan Erhan, Firavunlara karşı onurlu bir duruş sergileyen Mursi için gıyabi cenaze namazı kılacaklarını söyledi. Erhan, "Bu uğurda canını vermekte çekinmeyen, zalimlere karşı hakkın sesi olan, çağdaş firavunlara karşı onurlu bir duruş sergileyen Muhammed Mursi kardeşimize karşı gıyabi cenaze namazı kılacağız. Bizim Batman'ımızda burada kılacağımız gıyabi cenaze namazı Müslümancı bir duruş sergilemektir. Zalimlerin karşısında mazlumların yanında olduğumuzu göstermektir. Önemli olan Sisi zalimlerinin karşısında dimdik Müslümanca duruş sergileyen Mursi'lerin yanında olabilmektir. Bizde Batman'ımızda el ele gönül vererek diz dize omuz omuza hiç değilse kalpten ve yürekten hak ve hakikatin sesini dualarımızla niyazlarımızda haykıra bilmek için Allah için namaz kılacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Mursi için gıyabi cenaze namazı kılınıp dualar okundu. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:34 Kaynak: İHA
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