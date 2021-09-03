Batman'da müzik eşliğinde aşı çağrısında bulunuluyor - Son Dakika

Batman'da müzik eşliğinde aşı çağrısında bulunuluyor

BATMAN - Batman aşı inisiyatifi bileşenleri insanları aşıya teşvik etmek için ilginç bir yönteme başvurdu. İnsanları müzikle aşıya çağıran Batman aşı inisiyatifi bileşenleri kurduğu stantla renkli görüntülere sahne oldu.

Dünyada ve ülkemizde hala etkisini devam eden korona virüs salgını can almaya devam ediyor. Batman'da kentin beli noktalarında kurulan aşı çadırları insanları müzikle aşıya çağırıyorlar. Batman Aşı İnisiyatifi Grubunun yaptığı çağrılarla halk aşı olmaya ikna ediliyor. Batman'da artan vakalar nedeniyle hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yoğunluk devam ederken İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentin işlek caddesi olan Diyarbakır Caddesinde oluşturulan aşılama noktalarında Batman Aşı İnisiyatifi grubu vatandaşlar aşı olma çağrısında bulunmak için gitar ve keman eşliğinde müzik dinletisi yapıyor. Turgut Özal Bulvarında kurulan aşı çadırında konuşan müzisyen, "Batman aşı inisiyatifi bileşenlerinden eczacı odası başkanımız tarafından davet edildik. İnsanları müzikle aşıya teşvik ediyoruz" dedi.