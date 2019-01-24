Batman'da Naylon Plastik Torba Fiyat Denetimi

Batman
'da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
, Ticaret İl Müdürlüğü, Defterdarlık ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle 30 iş yerinde denetim yapıldı.
Denetimler sırasında, bazı vatandaşlar yetkililere uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Afif Çelebi
, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan, plastik torbaların 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli verilmesini öngören "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.
Çelebi, İl Müdürlüğü olarak bunun takibini yaptıklarını ifade ederek, "Bütün satış noktalarında kalınlığı 15 mikronun üzerinde olan poşetler ücrete tabi." dedi.
Şu ana kadar 30 iş yerinin denetlendiğini belirten Çelebi, "Çevre kirliliğinin önüne geçmek, daha yaşanır bir çevre oluşturmak için gerek Bakanlığımız gerekse bizler kamuoyunu buna hazırlıyoruz. Mevzuata aykırı işlem yapanlara idari para cezası uygulanacak." diye konuştu.