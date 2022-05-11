Batman'da nisan ayında çeşitli suçlardan aranan 100 kişi yakalandı - Son Dakika

Batman'da geçen ay çeşitli suçlardan aranan 100 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 1-30 Nisan tarihleri arasında "karşılıksız çek işlemi, ruhsatsız ateşli silah taşıma ve bulundurma, kasten öldürme, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, hırsızlık, silahlı terör örgütüne üye olma, karşılıksız yararlanma, tehdit, dolandırıcılık ve yasadışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçlarından aranan 100 şüpheli düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 20 kişi tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.