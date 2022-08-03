Öğle arası tatilindeki iş yerine giren hırsız, 20 bin TL değerindeki telefonu çaldı - Son Dakika
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Öğle arası tatilindeki iş yerine giren hırsız, 20 bin TL değerindeki telefonu çaldı

03.08.2022 01:15
Öğle arası tatilindeki iş yerine giren hırsız, 20 bin TL değerindeki telefonu çaldı

Batman'da öğle arası tatiline giren iş yerine dadanan hırsız, 20 bin TL değerindeki telefonu çaldı.

Batman'da öğle arası tatiline giren iş yerine dadanan hırsız, 20 bin TL değerindeki telefonu çaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamarasına yansıdı.

Olay, Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir tekstil firmasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, öğle arası tatilinde işçilerin yemeğe gitmesini fırsat bilen bir kişi, etrafta kimsenin olmadığından yararlanıp masanın üstünde şarja takılı olan 20 bin TL değerindeki cep telefonunu çalıp olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamarasına yansıdı.

İhbar üzerine Batman Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri kamera incelemesinin ardından şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - BATMAN

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Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öğle arası tatilindeki iş yerine giren hırsız, 20 bin TL değerindeki telefonu çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Öğle arası tatilindeki iş yerine giren hırsız, 20 bin TL değerindeki telefonu çaldı - Son Dakika
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