Batman'da öğrenci servisinin çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü
1 saat önce
Batman'da öğrenci servisinin çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:36 Kaynak: AA
Batman'da öğrenci servisinin çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi, Tılmerç Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan TOKİ Kazım Karabekir İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Rumeysa Asutay'a çarptı.
Ağır yaralanan Asutay, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Dehşet anları kamerada! 15 yaşındaki genç kızı, herkesin gözü önünde böyle boğdu Uyumadığı için diş etlerine eroin sürülen talihsiz çocuk, hayatını kaybetti İngiliz kadın oyuncu Lorraine Bream'in cesedi alışveriş merkezinin çatısında bulundu Tartıştığı eşini, çocuğunun gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü