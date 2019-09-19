Son Dakika Haberleri: Batman'da öğrenci servisinin çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü
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Batman'da öğrenci servisinin çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü

1 saat önce

Batman'da öğrenci servisinin çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü.

Batman'da öğrenci servisinin çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü, System.String[]

Batman'da öğrenci servisinin çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi, Tılmerç Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan TOKİ Kazım Karabekir İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Rumeysa Asutay'a çarptı.

Ağır yaralanan Asutay, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:36 Kaynak: AA
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