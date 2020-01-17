Batman'da öğrenciler önce tohum ekti sonra karne aldı - Son Dakika

Vali Hulusi Şahin'in karşılanması

Öğrencilerin halay çekmesi

Karne dağıtımı

Tohum geliştirme laboratuvarının açılışı

Laboratuvarın görüntüsü

Vali Hulusi Şahin'in açıklaması

- Batman

Batman'da da yaklaşık 170 bin öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Kazım Karabekir İlkokulu'nda düzenlenen karne töreninde öğrenciler, oluşturulan tarım laboratuvarında önce yerli tohum ekti, sonra da karne aldı.

Törende konuşan Vali Hulusi Şahin, çocuklara karnelerini vermeden önce ağaç, toprak ve doğa sevgisini aşılamak için birlikte yerli tohum ektiklerini dile getirdi. Çocukların aynı zamanda evde yedikleri meyvelerin çekirdeklerini de okula getirerek tohuma dönüştüreceklerini aktaran Vali Şahin, öğrencilerin tatilde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Daha sonra Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran öğrencilere karnelerini verdi.