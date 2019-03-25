Son Dakika Haberleri: Batman'da Öğrencilerden Kitap Okuma Etkinliği

Batman'da Öğrencilerden Kitap Okuma Etkinliği

54 dakika önce

BATMAN Anadolu Lisesi (BAL) öğrencileri, kitap okuma etkinliğinde bir araya gelerek, 'BAL resimlerle okuyor' figürü oluşturdu.

Batman'da Öğrencilerden Kitap Okuma Etkinliği, System.String[]
BATMAN Anadolu Lisesi (BAL) öğrencileri, kitap okuma etkinliğinde bir araya gelerek, 'BAL resimlerle okuyor' figürü oluşturdu.

Batman Anadolu Lisesi öğrencileri, kitap okumanın önemine dikkat çekmek amacıyla, okuldaki duvarları kitap şekilleriyle boyatarak, bahçede bir araya gelip, 'BAL resimlerle okuyor' figürü oluşturdu. Okulda düzenlenen etkinliğe, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Naci Şemdinoğlu, Batman Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Konak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Mehmet Konak, öğretmen ve öğrencilerin işbirliğiyle anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, "Projemizin teması olan kitap okuma alışkanlığına dikkat çekebilmek amacıyla sayfalarca kitabın vermek istediği fikirleri okulumuzun duvarlarına resmettik. Okulumuzun atıl durumundaki ihata duvarı kitap resimleriyle donatıldı. Öğrenci, veli ve ilimizdeki tüm vatandaşlarda resim sanatı ve kitap okuma alışkanlığına farkındalık kazandırdığımıza inanıyorum. Projede emeği geçen tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

- Batman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:19 Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Batman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte İşsizliğin En Yüksek ve En Düşük Olduğu İller Milli Savunma Bakanlığına 600 İşçi Alımı İçin Başvurular Başladı Cinsel İlişkiye Girdiği Kadını Öldürdü, Savunması Pes Dedirtti Van'da 14 Yerleşimin Yolu Kardan Kapandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 13:13:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da Öğrencilerden Kitap Okuma Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]